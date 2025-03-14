Никал встретится с де Риддером на турнире UFC в Де-Мойне

Бо Никал проведет бой против Ренье де Риддера.

Трехраундовый поединок в среднем весе пройдет в главном карде турнира серии UFC Fight Night , который состоится в ночь на 4 мая в Де-Мойне, штат Айова.

Никал (7-0) в последний раз дрался в ноябре-2024, когда выиграл у Пола Крейга единогласным решением судей.

Де Риддер (19-2) в январе победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

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