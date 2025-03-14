Никал встретится с де Риддером на турнире UFC в Де-Мойне
Бо Никал проведет бой против Ренье де Риддера.
Трехраундовый поединок в среднем весе пройдет в главном карде турнира серии UFC Fight Night, который состоится в ночь на 4 мая в Де-Мойне, штат Айова.
Никал (7-0) в последний раз дрался в ноябре-2024, когда выиграл у Пола Крейга единогласным решением судей.
Де Риддер (19-2) в январе победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.
Никал уверен в победе над Чимаевым: «Он устанет и не сможет побить меня»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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