Олейник и Монсон проведут схватку по армрестлингу
Алексей Олейник и Джефф Монсон проведут схватку по армрестлингу.
Встреча Олейника и Монсона возглавит открытый турнир «АРМАТУРА», который состоится 16 марта.
Победитель схватки получит чемпионский пояс и денежный приз в размере ₽30 тысяч. Изначально планировалось, что Монсон встретится с Василием «Пельменем» Камоцким, но тот снялся с поединка.
Все сходят с ума по армрестлингу: масштабные турниры, миллионные просмотры, главные звезды – из СНГ
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм лиги «АРМАТУРА»
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