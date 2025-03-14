Олейник и Монсон проведут схватку по армрестлингу

Алексей Олейник и Джефф Монсон проведут схватку по армрестлингу.

Встреча Олейника и Монсона возглавит открытый турнир «АРМАТУРА», который состоится 16 марта.

Победитель схватки получит чемпионский пояс и денежный приз в размере ₽30 тысяч. Изначально планировалось, что Монсон встретится с Василием «Пельменем» Камоцким , но тот снялся с поединка.

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