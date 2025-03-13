Алексей Олейник ответил бывшей жене: «Ей не хватает средств на веселую жизнь в США»

Алексей Олейник ответил на обвинения бывшей жены об алиментах.

«Это ложь. Все доходы известны, все в суде проверено. Все, что суд присудил, выплачивается. Она подала на развод, я не хотел разводиться, более полугода умолял сохранить семью.

Татьяна сменила гражданство. Сейчас получается, что гражданин США требует с меня, россиянина, деньги, которые выплачиваются по всем исковым требованиям, даже в большем размере, чем 100%.

Это человек, который остался в Америке и хочет оставаться в Америке, но ему не хватает средств на веселую жизнь в США. Я - человек, который хочет жить в России, считаю себя россиянином. Каждые два‑три месяца летаю в Америку к своим детям, которых очень люблю. Она ими манипулирует, через раз дает мне общаться с ними, блокирует мой номер в их телефонах.

Все знают, как я ее любил. Наверное, нельзя оставлять женщину одну надолго. У нее были все наши счета, я не мог снять даже 50 долларов со счета без ее согласия. Я дарил ей все, украшения, новые автомобили по 100–150 тысяч долларов, переписал на нее нашу недвижимость. Подарил ей три пары «ролексов». Она всем жалуется, что это неудобные часы, потому что из‑за бриллиантов их сложно продать», – сказал Алексей Олейник .

Жена Алексея Олейника заявила, что он не платит алименты