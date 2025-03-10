Адесанья – об итогах поединка Перейра – Анкалаев: «49-46, что это было? В какую глупую игру мы играем»
Исраэль Адесанья недоволен судейским вердиктом поединка Анкалаев – Перейра.
«49-46, что это было? Анкалаев на самом деле немного противопоставил устойчивости Перейры. В какую глупую игру мы играем», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.
Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FREESTYLEBENDER
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