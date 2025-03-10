Адесанья – об итогах поединка Перейра – Анкалаев: «49-46, что это было? В какую глупую игру мы играем»

Исраэль Адесанья недоволен судейским вердиктом поединка Анкалаев – Перейра.

«49-46, что это было? Анкалаев на самом деле немного противопоставил устойчивости Перейры. В какую глупую игру мы играем», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья .

Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

Как же Анкалаев обезвредил опаснейшего ударника UFC?

Анкалаев обратился к бойцам UFC, поставившим против него в бою с Перейрой: «Извините, ребята, я вас разочаровал»