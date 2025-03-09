Анкалаев считает, что мог бы победить Джонса в полутяжелом весе: «Почему бы и нет»

Магомед Анкалаев оценил шансы в поединке с Джоном Джонсом.

«Думаю, я мог бы его победить. Если бы дрался в то время, когда он был в полутяжах, то почему бы и нет», – сказал чемпион UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

Магомед Анкалаев: «Я не против реванша с Перейрой, но, возможно, Алексу стоит драться по-настоящему, а не убегать весь бой»

Уайт – о немедленном реванше Перейры и Анкалаева: «Это возможно»