Анкалаев считает, что мог бы победить Джонса в полутяжелом весе: «Почему бы и нет»
Магомед Анкалаев оценил шансы в поединке с Джоном Джонсом.
«Думаю, я мог бы его победить. Если бы дрался в то время, когда он был в полутяжах, то почему бы и нет», – сказал чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Магомед Анкалаев: «Я не против реванша с Перейрой, но, возможно, Алексу стоит драться по-настоящему, а не убегать весь бой»
Уайт – о немедленном реванше Перейры и Анкалаева: «Это возможно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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