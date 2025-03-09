Анкалаев проведет следующий бой с Прохазкой, считают букмекеры. Россиянин котируется фаворитом потенциального поединка
Букмекеры считают, что следующим соперником Анкалаева станет Прохазка.
В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе на UFC 313 Анкалаев победил Алекса Перейру и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Букмекеры предполагают, что следующим соперником Магомеда станет Иржи Прохазка. В линии «Возможные бои» Анкалаев с коэффициентом 1.60 идет фаворитом против чеха (2.40).
Также Дана Уайт не исключает, что Перейра получит немедленный реванш с россиянином.
Опубликовала: Венера Кравченко
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