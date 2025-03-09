Анкалаев проведет следующий бой с Прохазкой, считают букмекеры. Россиянин котируется фаворитом потенциального поединка

Букмекеры считают, что следующим соперником Анкалаева станет Прохазка.

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе на UFC 313 Анкалаев победил Алекса Перейру и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

Букмекеры предполагают, что следующим соперником Магомеда станет Иржи Прохазка. В линии «Возможные бои» Анкалаев с коэффициентом 1.60 идет фаворитом против чеха (2.40).

Также Дана Уайт не исключает , что Перейра получит немедленный реванш с россиянином.

Ставки на Спортсе