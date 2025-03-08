Боец UFC Марлон Вера отпугнул дробовиком грабителя, который подкрался к нему с ножом

Боец UFC Марлон Вера стал звездой соцсетей после видео с нападением грабителя.

Вера осматривал пикап под капотом, чем попытался воспользоваться подозрительный молодой человек, стремительно приближавшийся к бойцу UFC. Когда преступник достал нож, Вера взял с переднего сиденья дробовик и пошел ему навстречу, предварительно зарядив оружие.

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Марлон Вера: «Может быть, я вернулся слишком рано. Нужно время, чтобы перезагрузиться»