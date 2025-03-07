Алекс Перейра: «Анкалаев – сильный грэпплер, но я много работал над этим»

Алекс Перейра высказался о бое против Магомеда Анкалаева.

«Верю ли, что он мой самый сложный соперник? Я очень много тренировался перед боем. Анкалаев – сильный грэпплер, но я много работал над этим», – сказал Алекс Перейра.

Бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры возглавит UFC 313, который пройдет в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

Магомед Анкалаев: «Вижу, что все за Перейру. После боя вы полюбите меня»