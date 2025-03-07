Магомед Анкалаев: «Вижу, что все за Перейру. После боя вы полюбите меня»
Магомед Анкалаев высказался о предстоящем бое с Алексом Перейрой.
«Вижу, что все против меня. Все говорят: «Chama». Его время давно закончилось, я покажу это. После этого боя вы полюбите меня.
Вернется ли Перейра в шиномонтажку, если я выиграю? У него нет шансов, мы это докажем. Я постараюсь сделать так, чтобы он подумал об уходе», – сказал Магомед Анкалаев.
Бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры возглавит UFC 313, который пройдет в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
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