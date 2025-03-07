Магомед Анкалаев: «Вижу, что все за Перейру. После боя вы полюбите меня»

Магомед Анкалаев высказался о предстоящем бое с Алексом Перейрой.

«Вижу, что все против меня. Все говорят: «Chama». Его время давно закончилось, я покажу это. После этого боя вы полюбите меня.

Вернется ли Перейра в шиномонтажку, если я выиграю? У него нет шансов, мы это докажем. Я постараюсь сделать так, чтобы он подумал об уходе», – сказал Магомед Анкалаев.

Бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры возглавит UFC 313, который пройдет в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

Борьба Анкалаева – переоценена?