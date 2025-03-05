Усман Нурмагомедов посетил матч «Реал» – «Атлетико» и показал фото с Килианом Мбаппе и Антонио Рюдигером
Усман Нурмагомедов побывал на матче Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико».
«Невероятная атмосфера, удивительная игра. Очень рад знакомству с тобой, Тони Рюдигер. Пусть Аллах защищает тебя», – написал Усман Нурмагомедов.
«Реал» победил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала ЛЧ (2:1).
Умар Нурмагомедов сходил на матч «Реала» и «Сити», встретившись с Рюдигером, Анчелотти, Мбаппе и Модричем
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
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