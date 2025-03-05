Кит Турман хочет подраться с Тимофеем Цзю

Кит Турман рассказал о желании провести бой с Тимом Цзю.

«У меня скоро возвращение, у него тоже. Я желаю Тиму удачи, потому что хочу подраться с ним в этом году», – сказал Кит Турман .

Цзю последний бой провел в октябре 2024-го, проиграв Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде.

Тим Цзю подерется с Джозефом Спенсером 6 апреля