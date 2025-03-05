Кит Турман хочет подраться с Тимофеем Цзю
Кит Турман рассказал о желании провести бой с Тимом Цзю.
«У меня скоро возвращение, у него тоже. Я желаю Тиму удачи, потому что хочу подраться с ним в этом году», – сказал Кит Турман.
Цзю последний бой провел в октябре 2024-го, проиграв Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Jai McAllister
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