Взвешивания UFC Fight Night 253: Капе и Алмабаев показали одинаковый вес

В ночь на 2 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 253, в главном событии которого Манел Капе подерется с Асу Алмабаевым .

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

Манел Капе (57.2 кг) – Асу Алмабаев (57.2 кг);

Коди Брандейдж (84.4 кг) – Джулиан Маркес (84.4 кг);

Насрат Хакпараст (70.8 кг) – Эстебан Рибович (70.8 кг);

Хайдер Эмил (66.2 кг) – Уильям Гомис (66.2 кг);

Дэнни Барлоу (77.3 кг) – Сэм Паттерсон (77.3 кг).

Асу Алмабаев: «Топ-5 – это мой уровень»