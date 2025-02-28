Взвешивания UFC Fight Night 253: Капе и Алмабаев показали одинаковый вес
В ночь на 2 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 253, в главном событии которого Манел Капе подерется с Асу Алмабаевым.
За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:
Манел Капе (57.2 кг) – Асу Алмабаев (57.2 кг);
Коди Брандейдж (84.4 кг) – Джулиан Маркес (84.4 кг);
Насрат Хакпараст (70.8 кг) – Эстебан Рибович (70.8 кг);
Хайдер Эмил (66.2 кг) – Уильям Гомис (66.2 кг);
Дэнни Барлоу (77.3 кг) – Сэм Паттерсон (77.3 кг).
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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