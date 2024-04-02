Ян не хочет драться с Сехудо: «О Генри речи сейчас не идет»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Петр Ян Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Петр Ян заявил, что не заинтересован в бое с Генри Сехудо.

«Мне интересны те бойцы, которые находятся в рейтинге там, где нахожусь я. Сехудо высоко в рейтинге? Нет. Не знаю, на каком он сейчас месте.

Во-вторых, сейчас о Генри не идет речи. Если это будет интересно, то об этом можно будет подумать, рассмотреть», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Генри Сехудо идет на серии из двух поражений от Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили после возвращения в октагоне. Сейчас Сехудо занимает шестое место в легчайшем дивизионе, а Ян − четвертое.

Сехудо − бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе, в 2008 году Генри выиграл олимпийское золото по вольной борьбе.

Петр Ян: «Мне нужны реванши. Это Двалишвили и О’Мэлли»

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