Биспинг − о титульной ситуации в полулегком весе UFC: «Для Волкановски сложилось все наилучшим образом»

Майкл Биспинг рад, что Алекс Волкановски не станет драться с Илией Топурией.

«Думаю, что все сложилось наилучшим образом для Волкановски. Мне нравится Алекс, он потрясающий парень и легендарный боец, один из величайших.

Но выходить против Топурии… не знаю, было ли это лучшей идеей. Ему уже 36 лет, он уже не маленький мальчик.

Уважаю его за то, что он хочет драться с лучшими, хочет реванша с Топурией, который его нокаутировал и задел его эго.

Но этот поезд уже ушел. Теперь у Волкановски есть реальный шанс стать чемпионом. А потом кто знает? Может, еще одна-две защиты, заработает пару миллионов долларов.

По моему мнению, это идеальный сценарий для Алекса Волкановски », − сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг .

Напомним, что Алекс Волкановски 13 апреля подерется с Диего Лопесом за вакантный титул UFC в полулегком весе. Бывший чемпион Илия Топурия освободил пояс и ушел в легкий вес.

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