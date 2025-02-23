Кремлев хочет устроить бой Бивола и Бетербиева в России: «Если вы этого хотите, сколько бы это ни стоило, мы заберем реванш в Москву. Приступим к переговорам»

Умар Кремлев хочет, чтобы третий бой Бетербиева и Бивола прошел в Москве.

«Третий бой нам нужен. Очень нужен. В «Лужниках» на 100-тысячном стадионе. Согласны? Если вы этого хотите, сколько бы это ни стоило, мы заберем реванш в Москву. Приступим к переговорам. Хорошая идея?

Думаю, вы со мной согласитесь, что два лучших боксера мира и воспитанники Федерации бокса России на родной земле покажут один из самых зрелищных боев в истории мирового бокса», – написал в соцсетях президент IBA Умар Кремлев .

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

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