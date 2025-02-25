Катмен Бивола Лучников: «Думаю, будет трилогия с Бетербиевым. Но все зависит от политической воли руководства Саудовской Аравии»

Катмен Дмитрия Бивола считает, что трилогия с Артуром Бетербиевым состоится.

«По моим ощущениям, третий бой состоится. Но все зависит от политической воли руководства Саудовской Аравии. Как я понимаю, судейские записки, которые были сейчас, очень похожи на те, которые были в первом бою. А значит интрига сохраняется.

Возможно, сейчас болельщики Артура посчитают, что, допустим, их засудили. Вообще, давно ли мы видели трилогии в боксе на таком уровне!? А тут три боя за статус абсолютного чемпиона. Уникальная история», – сказал катмен Дмитрий Лучников в интервью Спортсу’‘.

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

Победа Бивола – глазами человека из его команды в углу ринга

Катмен Бивола Лучников – об ударах Бетербиева: «У Димы после первого боя была гематома на внутренней стороне кисти и на подушечке большого пальца. Никогда такого раньше не видел»