Лебедев – о поединке Бивол – Бетербиев: «Шикарный бой. Артур побежал вперед и потерял контроль, что его и подвело»

Денис Лебедев считает, что тренерский штаб Бетербиева ошибся в бою с Биволом.

«Соглашусь с мнением большинства – это был шикарный бой. Дмитрий сделал работу над ошибками на 100%, и мы увидели четкий план, с которым он выходил на этот бой. У Артура тоже был план, но ему было психологически сложнее из-за понимания того, что ему надо защищать пояс, и когда он уступил первые несколько раундов, то побежал вперед и потерял контроль, что его и подвело.

Тренерскому штабу нельзя было гнать Артура вперед, им нужно было сказать ему: «Остановись! Не спеши, делай свою работу». Но все-таки основной причиной поражения Бетербиева стало то, что он пробивал и оставался на месте, а тех секунд или даже миллисекунд хватало Дмитрию, чтобы ответить», – сказал экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев .

Напомним, Дмитрий Биво л победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

Почему бокс Бивола – искусство

Кремлев хочет устроить бой Бивола и Бетербиева в России: «Если вы этого хотите, сколько бы это ни стоило, мы заберем реванш в Москву. Приступим к переговорам»