Бивол согласен дать реванш Бетербиеву: «Вообще не проблема. Это было бы правильно»

Дмитрий Бивол согласен дать реванш Артуру Бетербиеву.

«Дать реванш Бетербиеву? Да не проблема вообще. Если будет предложение, то надо это делать, конечно. Это было бы правильно.

Но важно понимать, что все не от меня зависит. Будет ли интересно организовать этот реванш? Если Турки Аль эш-Шейх захочет, то да.

После боя Артур подошел и сказал: «Руки жать не будем. Нас ждет третий бой». Не проблема», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

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