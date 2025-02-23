Хамзат Чимаев: «Бетербиев – легенда. Он навсегда в истории бокса»
Хамзат Чимаев поддержал Артура Бетербиева после поражения Дмитрию Биволу.
«Артур Бетербиев – легенда. Навсегда останется в истории бокса», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).
Почему бокс Бивола – искусство
Бивол деклассировал Бетербиева в реванше. Мы увидели элитную версию нового чемпиона
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хамзата Чимаева
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