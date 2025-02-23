Хрюнов поддержал идею Кремлева устроить бой Бивола и Бетербиева в Москве: «Думаю, это самое логичное решение»
Владимир Хрюнов хочет, чтобы Бивол и Бетербиев подрались в Москве.
«Я счастливый человек, который смотрел этот бой вместе с Олегом Саитовым и Роем Джонсом-младшим. Наше общее мнение – третий бой нужен.
Слышал, что Умар Кремлев предложил организовать третий бой в Москве. Я думаю, что самое логичное решение – закончить отношения между Биволом и Бетербиевым в Москве в «Лужниках», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
Кремлев хочет устроить бой Бивола и Бетербиева в России: «Если вы этого хотите, сколько бы это ни стоило, мы заберем реванш в Москву. Приступим к переговорам»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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