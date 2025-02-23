Дрозд – о победе Бивола: «Разобрали Бетербиева на эпизоды, по запчастям. В моменте шестого раунда Дима поймал кураж. Это был танец, я получил удовольствие»

Григорий Дрозд оценил победу Бивола над Бетербиевым.

«Бивол смог победить за счет внутренних резервов, анализа и большой проделанной работы команды. Видим, как безотказно работает связка Бивола и Геннадия Машьянова. Разобрали Артура на эпизоды, по запчастям. В моменте шестого раунда Бивол поймал кураж. Это был танец, я получил удовольствие от увиденного.

Прекрасный бой! Поздравляю команду Бивола и Диму с победой», – сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд .

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

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