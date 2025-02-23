Бивол обратился к фанатам после победы над Бетербиевым: «Спасибо всем, ребята!»
Дмитрий Бивол обратился к подписчикам в соцсетях после победы над Артуром Бетербиевым.
«Победа! Спасибо всем, ребята!» − написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.
Бивол деклассировал Бетербиева в реванше. Мы увидели элитную версию нового чемпиона
💰 Сколько Бивол и Бетербиев заработали за реванш в Эр-Рияде?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Дмитрия Бивола
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