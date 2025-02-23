Дмитрий Бивол – 14-й абсолютный чемпион мира в эпоху четырех поясов

В Эр-Рияде состоялся вечер бокса, который возглавил бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом .

Бивол победил решением большинства судей. До него абсолютными чемпионами мира в эпоху четырех поясов становились 9 боксеров:

• Бернард Хопкинс;

• Джермейн Тейлор;

• Теренс Кроуфорд (в двух весовых);

• Александр Усик (в двух весовых);

• Джош Тейлор;

• Сауль Альварес;

​​• Джермелл Чарло;

• Дэвин Хейни;

• Наойя Иноуэ (в двух весовых).

Бивол взял реванш у Бетербиева за поражение решением большинства судей в октябре-2024 и забрал пояса.

Бивол деклассировал Бетербиева в реванше. Мы увидели элитную версию нового чемпиона