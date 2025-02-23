Дмитрий Бивол – 14-й абсолютный чемпион мира в эпоху четырех поясов
В Эр-Рияде состоялся вечер бокса, который возглавил бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Бивол победил решением большинства судей. До него абсолютными чемпионами мира в эпоху четырех поясов становились 9 боксеров:
• Бернард Хопкинс;
• Джермейн Тейлор;
• Теренс Кроуфорд (в двух весовых);
• Александр Усик (в двух весовых);
• Джош Тейлор;
• Сауль Альварес;
• Джермелл Чарло;
• Дэвин Хейни;
• Наойя Иноуэ (в двух весовых).
Бивол взял реванш у Бетербиева за поражение решением большинства судей в октябре-2024 и забрал пояса.
Бивол деклассировал Бетербиева в реванше. Мы увидели элитную версию нового чемпиона
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости