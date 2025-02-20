Турки выложил битву взглядов Бивола и Бетербиева

Турки Аль эш-Шейх опубликовал фото битвы взглядов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

22 февраля Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

За два дня до боя организатор поединка Турки Аль эш-Шейх опубликовал фото битвы взглядов с участием боксеров.

Что нужно Бетербиеву и Биволу для победы в реванше?