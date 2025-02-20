Турки выложил битву взглядов Бивола и Бетербиева
Турки Аль эш-Шейх опубликовал фото битвы взглядов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
22 февраля Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
За два дня до боя организатор поединка Турки Аль эш-Шейх опубликовал фото битвы взглядов с участием боксеров.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Турки Аль эш-Шейха
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