Бивол провел фотосессию перед боем с Бетербиевым
Дмитрий Бивол провел фотосессию перед реваншем с Артуром Бетербиевым.
Напомним, поединок реванш Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде.
Хрюнов – о реванше Бивола и Бетербиева: «Трудно быть объективным, потому что я буду болеть за Артура. Бой будет значительно ярче первого»
22 февраля Бивол и Бетербиев проведут реванш в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Matchroom Boxing
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