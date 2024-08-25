Бонусы UFC Vegas 96: Борральо против Каннонира – лучший бой

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Vegas 96.

Майкл Моралес и Джеральд Мершарт получили по $50 тысяч за лучшее выступление вечера.

Лучшим поединком турнира UFC Vegas 96 назван бой Кайо Борральо и Джареда Каннонира. Оба бойца также получат дополнительные $50 тысяч в виде бонусов.

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