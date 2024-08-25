Бонусы UFC Vegas 96: Борральо против Каннонира – лучший бой

Теги UFC MMA Джаред Каннонир UFC on ESPN UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Vegas 96.

Майкл Моралес и Джеральд Мершарт получили по $50 тысяч за лучшее выступление вечера.

Лучшим поединком турнира UFC Vegas 96 назван бой Кайо Борральо и Джареда Каннонира. Оба бойца также получат дополнительные $50 тысяч в виде бонусов.

UFC on ESPN 62: Каннонир проиграл Борральо, Борщев победил Ллонтопа и другие бои

Бонусы UFC 305: Хукер против Гамрота – лучший бой. Кара-Франс и Пратес – лучшее выступление

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий