В команде Альвареса не заинтересованы в бое с Бетербиевым (ТАСС)

Сауль Альварес не собирается вызывать на бой Артура Бетербиева.

«Мы не рассматриваем Бетербиева в качестве соперника. На данный момент это не актуально», − цитирует ТАСС источник в команде Альвареса .

22 февраля Артур Бетербиев подерется с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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