В команде Альвареса не заинтересованы в бое с Бетербиевым (ТАСС)
Сауль Альварес не собирается вызывать на бой Артура Бетербиева.
«Мы не рассматриваем Бетербиева в качестве соперника. На данный момент это не актуально», − цитирует ТАСС источник в команде Альвареса.
22 февраля Артур Бетербиев подерется с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Видели, как Бивол и Бетербиев готовятся к реваншу? Даже жонглируют гантелями и грифом
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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