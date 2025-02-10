Шон Стрикленд: «В фильмах вправка носа выглядит намного сложнее, чем на самом деле. Я уже могу быть экспертом»

Шон Стрикленд считает, что получил три перелома носа в бою с Дрикусом дю Плесси.

«О лучшей жизни и просить нельзя...

В фильмах вправка носа выглядит намного сложнее, чем на самом деле. Думаю, в бою мне пришлось это делать три раза. Я уже могу быть экспертом», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон Стрикленд .

Напомним, Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе.

Дана Уайт: «Дрикус сделал со Стриклендом то, что Шон сделал с Адесаньей – не дал войти в ритм»

«Я люблю страдания. За ними – лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив