Шон Стрикленд: «В фильмах вправка носа выглядит намного сложнее, чем на самом деле. Я уже могу быть экспертом»
Шон Стрикленд считает, что получил три перелома носа в бою с Дрикусом дю Плесси.
«О лучшей жизни и просить нельзя...
В фильмах вправка носа выглядит намного сложнее, чем на самом деле. Думаю, в бою мне пришлось это делать три раза. Я уже могу быть экспертом», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.
Напомним, Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе.
Дана Уайт: «Дрикус сделал со Стриклендом то, что Шон сделал с Адесаньей – не дал войти в ритм»
«Я люблю страдания. За ними – лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Шона Стрикленда
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