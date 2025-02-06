Джон Джонс: «В следующие 24 часа вас ждет большой анонс»
Джон Джонс пообещал подписчикам в соцсетях анонс.
«В следующие 24 часа вас ждет большой анонс! И все еще чемпион», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, в ноябре-2024 нокаутировавший Стипе Миочича.
Уайт – о критике Джонса из-за допинга: «Когда вы думаете о его образе жизни за пределами октагона, то понимаете, что на самом деле его достижения еще более впечатляющие»
Дана Уайт: «Самый опасный боец UFC? Джонс, Махачев, Топурия, Холлоуэй... Этот список можно продолжать долго»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джона Джонса
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