Чейл Соннен: «Мне поступало предложение от GFL, но я не вернусь»

Чейл Соннен рассказал о возможном возобновлении карьеры.

«Мне поступало предложение от GFL. Мне было бы обидно, если бы оно не поступило, потому что они зовут вообще всех. Но я не вернусь. Я уже насмотрелся на бои парней, которым за 40, это отвратительное зрелище. Не хочу быть таким же», – сказал Чейл Соннен .

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