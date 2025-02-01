Чейл Соннен: «Мне поступало предложение от GFL, но я не вернусь»
Чейл Соннен рассказал о возможном возобновлении карьеры.
«Мне поступало предложение от GFL. Мне было бы обидно, если бы оно не поступило, потому что они зовут вообще всех. Но я не вернусь. Я уже насмотрелся на бои парней, которым за 40, это отвратительное зрелище. Не хочу быть таким же», – сказал Чейл Соннен.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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