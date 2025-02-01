Шара Буллет: «Пейдж, не улыбайся, а то я буду чувствовать себя плохо, нокаутируя тебя»
Шара Буллет предложил сделку Майклу Пейджу перед боем.
«Майкл Пейдж, давай заключим сделку – ты не будешь улыбаться, а то я буду чувствовать себя плохо, нокаутируя тебя», – написал Шарабутдин Магомедов.
Магомедов 1 февраля подерется с Майклом Пейджем на UFC Fight Night 250.
Дрался на турнире с Даной Борисовой, учился на бухгалтера, выходит под Тупака. Неизвестный Шара Буллет
Шара Буллет признался, что его мотивировал пример Биспинга: «Когда я увидел, чего ты добился, учитывая проблемы, меня это побудило заниматься спортом»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Шары Буллета
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