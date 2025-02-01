Шара Буллет: «Пейдж, не улыбайся, а то я буду чувствовать себя плохо, нокаутируя тебя»

Шара Буллет предложил сделку Майклу Пейджу перед боем.

«Майкл Пейдж, давай заключим сделку – ты не будешь улыбаться, а то я буду чувствовать себя плохо, нокаутируя тебя», – написал Шарабутдин Магомедов .

Магомедов 1 февраля подерется с Майклом Пейджем на UFC Fight Night 250.

Дрался на турнире с Даной Борисовой, учился на бухгалтера, выходит под Тупака. Неизвестный Шара Буллет

Шара Буллет признался, что его мотивировал пример Биспинга: «Когда я увидел, чего ты добился, учитывая проблемы, меня это побудило заниматься спортом»