Шара Буллет – явный фаворит в бою против Пейджа по версии букмекеров

Шарабутдин Магомедов подерется с Майклом Пейджем на UFC Fight Night 250.

Букмекеры котируют Шарабутдина фаворитом с коэффициентом 1.30. Победа по очкам считается наиболее вероятным исходом боя (2.13). На Пейджа можно поставить за 3.70, ничья оценивается в 65.00.

Поединок между бойцами станет соглавным событием турнира UFC Fight Night 250, который пройдет 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Начало предварительного карда – в 17.00 мск, главного карда – в 20.00 мск.

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