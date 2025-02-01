Шара Буллет – явный фаворит в бою против Пейджа по версии букмекеров
Шарабутдин Магомедов подерется с Майклом Пейджем на UFC Fight Night 250.
Букмекеры котируют Шарабутдина фаворитом с коэффициентом 1.30. Победа по очкам считается наиболее вероятным исходом боя (2.13). На Пейджа можно поставить за 3.70, ничья оценивается в 65.00.
Поединок между бойцами станет соглавным событием турнира UFC Fight Night 250, который пройдет 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Начало предварительного карда – в 17.00 мск, главного карда – в 20.00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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