Джейк Пол раскритиковал ММА: «Они стали дерьмовой версией бокса, все научились защищаться от тейкдаунов»

Джейк Пол раскритиковал современные смешанные единоборства.

«ММА уже не те, что раньше. Это правда. Бокс как никогда велик, крупнейшим событием 2024 года стал бокс, а ММА стали дерьмовой версией бокса.

Грубо говоря, это кикбоксинг. Потому что все научились защищаться от тейкдаунов, у всех появились черные пояса по БЖЖ.

Сабмишенов больше нет, мало тейкдаунов, а если они и есть, то чертовски скучны. Все хорошо защищаются от борьбы, так что это буквально кикбоксинг», − сказал боксер и блогер Джейк Пол .

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