Алимханулы вызвал Адамеса на бой: «Давай объединим пояса IBF, WBO и WBC»

Жанибек Алимханулы вызвал на бой Карлоса Адамеса после его назначения чемпионом WBC.

«Карлос Адамес, добро пожаловать в мой клуб. Поздравляю! Теперь ты чемпион мира, так что давай устроим бой.

Давай подеремся, я готов! Объединим четыре пояса − WBC, IBF, WBO и The Ring», − написал в соцсетях чемпион IBF и WBO в среднем весе .

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Попавшего в полицию Чарло лишили титула WBC в среднем весе. Новый чемпион − Карлос Адамес