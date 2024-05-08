Алимханулы вызвал Адамеса на бой: «Давай объединим пояса IBF, WBO и WBC»

Теги средний вес бокс Жанибек Алимханулы Карлос Адамес Бокс/MMA/UFC

Жанибек Алимханулы вызвал на бой Карлоса Адамеса после его назначения чемпионом WBC.

«Карлос Адамес, добро пожаловать в мой клуб. Поздравляю! Теперь ты чемпион мира, так что давай устроим бой.

Давай подеремся, я готов! Объединим четыре пояса − WBC, IBF, WBO и The Ring», − написал в соцсетях чемпион IBF и WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы.

Джермалл Чарло арестован в Техасе: пьяный боксер разбил свою «Ламборгини»

Попавшего в полицию Чарло лишили титула WBC в среднем весе. Новый чемпион − Карлос Адамес

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий