Алимханулы вызвал Адамеса на бой: «Давай объединим пояса IBF, WBO и WBC»
Жанибек Алимханулы вызвал на бой Карлоса Адамеса после его назначения чемпионом WBC.
«Карлос Адамес, добро пожаловать в мой клуб. Поздравляю! Теперь ты чемпион мира, так что давай устроим бой.
Давай подеремся, я готов! Объединим четыре пояса − WBC, IBF, WBO и The Ring», − написал в соцсетях чемпион IBF и WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы.
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