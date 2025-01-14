Хабиб Нурмагомедов: «Отец был очень образованным человеком, он требовал этого от меня и Махачева»
Хабиб Нурмагомедов рассказал о требованиях отца к образованию учеников.
«Есть много людей, которые все умеют, но у них не хватает дисциплины и знаний, но отец был очень образованным. Он был лучшим учеником в школе и лучшим студентом в университете.
Он очень много читал, говорил это мне, Усману, Умару и Исламу, что образование должно быть на первом месте», − сказал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб − о секрете успеха его команды: «Нужно жертвовать. Если хочешь стать чемпионом, то семье нет места»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN
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