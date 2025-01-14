Хабиб − о тренерском пути отца: «В детстве он занимался борьбой, в армии научился дзюдо, а на Украине познакомился с самбо»
«Это был его собственный опыт. Он сам всему научился в жизни. До 18 лет он жил в нашем селе, где занимался только вольной борьбой.
Затем он пошел в армию в 18 лет, где служил два года. Там научился дзюдо. Затем поехал на Украину, где оттачивал самбо и дзюдо.
Хотя у него была отличная база в вольной борьбе. И он выступал в самбо, дзюдо и вольной борьбе. У него были очень опытные олдскульные тренеры, у которых он многому научился.
Сам по себе отец был очень дисциплинированным, любил тренироваться. Все эти моменты каким-то образом сложились воедино, и с 1985 года начал тренировать.
Тогда он вернулся в наше село, где начал тренировать молодых ребят. С тех времен он был тренером до самого последнего дня. Почти 35 лет он был тренером», − сказал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, чей отец Абдулманап Нурмагомедов умер в июле-2020.
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