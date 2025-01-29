Братья Пол не будут драться, Логан анонсировал не бой, а реалити-шоу (ESPN)
Логан и Джейк Пол анонсировали не бой, а реалити-шоу.
Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, 27 марта на стриминг-сервисе Max выйдет реалити-шоу с участием Джейка и Логана Пол, а не боксерский поединок.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN
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