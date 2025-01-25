Александр Волкановски: «Буду готов к марту-апрелю, даты боя пока нет»
Александр Волкановски назвал сроки следующего боя в UFC.
«Пока ничего не решено. Я говорил, что буду готов к марту-апрелю. У них пока нет точной даты, но апрель выглядит неплохо. Ничего никогда не знаешь наверняка», – сказал Александр Волкановски.
В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда проиграл нокаутом Илии Топурии.
Топурия и Волкановски могут провести реванш 5 апреля на UFC 314
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bjpenn
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