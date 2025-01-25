Александр Волкановски: «Буду готов к марту-апрелю, даты боя пока нет»

Александр Волкановски назвал сроки следующего боя в UFC.

«Пока ничего не решено. Я говорил, что буду готов к марту-апрелю. У них пока нет точной даты, но апрель выглядит неплохо. Ничего никогда не знаешь наверняка», – сказал Александр Волкановски .

В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда проиграл нокаутом Илии Топурии.

Топурия и Волкановски могут провести реванш 5 апреля на UFC 314