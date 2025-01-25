Нурмагомедов и Исмагулов выступят за команду Дубая в лиге GFL. Олейник – в команде Нью Йорка

Стали известны составы команд новой лиги GFL.

Абубакар Нурмагомедов и Дамир Исмагулов выступят за команду Дубая, тренером которой стал Хавьер Мендес . Алексей Олейник попал в команду Нью-Йорка.

Составы команд:

Турниры пройдут с апреля по август 2025 года, всего запланировано 15 мероприятий. В полуфинал, который пройдет в сентябре, выйдут четыре лучшие команды, а в ноябре состоится финал.

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