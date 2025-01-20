Умар Нурмагомедов показал опухшую руку: «Мда»
Умар Нурмагомедов показал состояние травмированной руки.
«Мда», – подписал боец UFC Умар Нурмагомедов кадры опухшей руки.
Напомним, после поединка с Мерабом Двалишвили дагестанец сказал, что сломал руку в первом раунде.
Умар Нурмагомедов: «Не считаю, что проиграл бой. Если даже весь мир будет убеждать меня в обратном»
Казалось, команду Хабиба не передышать. Тогда почему Умар так устал?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
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