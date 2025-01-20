Умар Нурмагомедов показал опухшую руку: «Мда»

Умар Нурмагомедов показал состояние травмированной руки.

«Мда», – подписал боец UFC Умар Нурмагомедов кадры опухшей руки.

Напомним, после поединка с Мерабом Двалишвили дагестанец сказал , что сломал руку в первом раунде.

Умар Нурмагомедов: «Не считаю, что проиграл бой. Если даже весь мир будет убеждать меня в обратном»

Казалось, команду Хабиба не передышать. Тогда почему Умар так устал?