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Двалишвили обманул Атлетическую комиссию Калифорнии: «На осмотре я дважды поднял левую штанину – они не узнали о порезе»

Мераб Двалишвили обманул Атлетическую комиссию Калифорнии перед UFC 311.

«Рассечение на ноге все еще было открытым, оно долго заживало, но полностью закрылось за несколько дней до боя. Потом я забеспокоился, что комиссия не позволит мне драться – каждый день мазал ногу кремом и массажировал ее.

В Калифорнии очень строгая комиссия, они проверяли на моем теле все. На осмотре я был в штанах – парень из комиссии попросил показать ему голень. Я поднял левую штанину – на здоровой ноге. Он заболтался, а потом попросил показать другую ногу. Я снова показал левую. Все так и закончилось – он не узнал о порезе», – признался чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Напомним, в ночь на 19 января в Калифорнии прошел UFC 311. В соглавном событии Двалишвили победил Умара Нурмагомедова.

Казалось, команду Хабиба не передышать. Тогда почему Умар так устал?

Белал считает, что Нурмагомедов победил Двалишвили: «Умар 3-2»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
logoМераб Двалишвили
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logoUFC
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