Мокаев – о Двалишвили: «Всегда уважал его, сейчвс это один из самых скромных чемпионов!»

Мухаммад Мокаев назвал Мераба Двалишвили одним из самых скромных чемпионов UFC.

«Я действительно впечатлен словами Мераба после всей этой ситуации. Он мог бы плохо высказаться по отношению к оппоненту, но выбрал мотивационную речь! Всегда уважал его, это один из самых скромных чемпионов прямо сейчас!» – написал в соцсетях экс-боец UFC Мухаммад Мокаев .

Напомним, Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей в соглавном бою UFC 311.

Двалишвили – о травме Умара: «Я во время подготовки повредил спину. У меня был сломан позвоночник, иногда вообще встать не мог»

Мераб Двалишвили: «Весь мир был против меня. Я был аутсайдером, но мне насрать!»