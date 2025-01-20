Умар Нурмагомедов: «Не считаю, что проиграл бой. Если даже весь мир будет убеждать меня в обратном»

Умар Нурмагомедов не признает поражение Мерабу Двалишвили.

«Никаких оправданий. Иншаллах, я стану чемпионом. Остальное не важно.

И я не считаю, что проиграл этот бой. Если даже весь мир будет убеждать меня в обратном. Разберусь с травмами и снова в строй», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов .

Напомним, Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в соглавном поединке UFC 311.

Казалось, команду Хабиба не передышать. Тогда почему Умар так устал?

Умар сломал руку в бою против Мераба. Главная причина первого поражения?