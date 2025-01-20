Умар Нурмагомедов: «Не считаю, что проиграл бой. Если даже весь мир будет убеждать меня в обратном»
Умар Нурмагомедов не признает поражение Мерабу Двалишвили.
«Никаких оправданий. Иншаллах, я стану чемпионом. Остальное не важно.
И я не считаю, что проиграл этот бой. Если даже весь мир будет убеждать меня в обратном. Разберусь с травмами и снова в строй», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Напомним, Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в соглавном поединке UFC 311.
Казалось, команду Хабиба не передышать. Тогда почему Умар так устал?
Умар сломал руку в бою против Мераба. Главная причина первого поражения?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
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