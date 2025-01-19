У Махачева восемь побед сабмишеном в UFC. Это третий результат в истории легкого дивизиона промоушена
Ислам Махачев вошел в топ-3 легкого дивизиона UFC по числу побед сабмишеном.
Махачев задушил Ренато Мойкано в главном событии UFC 311 – это восьмая победа сабмишеном в карьере дагестанца в UFC.
Выше Ислама только два бойца – Чарльз Оливейра (10) и Джим Миллер (11).
Махачев растерзал Мойкано за раунд и защитил титул UFC. Теперь он официально круче Хабиба
Топурия – Махачеву: «Если я пожелаю, то финиширую тебя. Захочу – нокаутирую. Я сделаю так, чтобы это выглядело легко»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
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