У Махачева восемь побед сабмишеном в UFC. Это третий результат в истории легкого дивизиона промоушена

Ислам Махачев вошел в топ-3 легкого дивизиона UFC по числу побед сабмишеном.

Махачев задушил Ренато Мойкано в главном событии UFC 311 – это восьмая победа сабмишеном в карьере дагестанца в UFC.

Выше Ислама только два бойца – Чарльз Оливейра (10) и Джим Миллер (11).

Махачев растерзал Мойкано за раунд и защитил титул UFC. Теперь он официально круче Хабиба

Топурия – Махачеву: «Если я пожелаю, то финиширую тебя. Захочу – нокаутирую. Я сделаю так, чтобы это выглядело легко»