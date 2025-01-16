Артур Бетербиев: «Может, Фьюри вернется. Он нужен боксу»
Артур Бетербиев высказался о решении Тайсона Фьюри завершить карьеру.
«Это у него уже не в первый раз. Может, еще вернется. Он нужен боксу. В боксе не так много именитых спортсменов», – сказал Артур Бетербиев.
Тайсон Фьюри в 36 лет завершил карьеру.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: iFL TV
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