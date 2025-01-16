Умар Нурмагомедов: «Двалишвили нервничает. Его заставили драться со мной»
Умар Нурмагомедов высказался о Мерабе Двалишвили.
«Он нервничает. Его заставили драться со мной. Еще до того, как он стал чемпионом, он не хотел этого боя. Он не может ничего сказать UFC или Дане Уайту, чтобы показать им свою позицию», – сказал Умар Нурмагомедов.
Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова пройдет в ночь с 18 на 19 января на UFC 311.
Мераб Двалишвили: «Я респектовал Умару, мы были в хороших отношениях»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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