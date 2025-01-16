2

Ислам Махачев заболел перед боем с Арманом Царукяном (Sky Sport NZ)

Ислам Махачев приболел перед боем с Арманом Царукяном.

Об этом сообщила журналистка новозеландского Sky Sport Равиндер Хуния. 

«На этой неделе наше шоу должен был посетить Махачев. Но он сообщил, что плохо себя чувствует. Не самая лучшая новость в неделю перед боем», – сказала Хуния.

19 января Ислам Махачев проведет защиту титула UFC против Армана Царукяна.

Ислам Махачев: «Бойцы ММА – не самые лучшие люди, своим детям не буду себя в пример приводить»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportskeeda
logoMMA
logoUFC
logoИслам Махачев
logoАрман Царукян
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Царукян родился в Грузии, вырос в России, а выступает за Армению. Как так?
14сегодня, 13:40
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
93сегодня, 12:53
Ислам Махачев: «Уланбеков не послушал Хабиба на тренировке, он сказал: «У меня есть семья. Если не будешь слушать, я могу уехать»
6сегодня, 12:36
Рекомендуем
Главные новости
Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер
15 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
93сегодня, 12:53
Ислам Махачев: «Уланбеков не послушал Хабиба на тренировке, он сказал: «У меня есть семья. Если не будешь слушать, я могу уехать»
6сегодня, 12:36
Роберт Уиттакер: «Тяжело представить, как Махачев может проиграть Царукяну»
4сегодня, 11:23
Ислам Махачев: «Бойцы ММА – не самые лучшие люди, своим детям не буду себя в пример приводить»
4сегодня, 11:22
Царукян – о бое с Махачевым: «Будет один из лучших боев в истории легкого веса»
7сегодня, 10:33
Махачев – о тренировках Царукяна с Мартинсом: «Не думаю, что он чем-то мог помочь Арману»
6сегодня, 09:38
Арман Царукян: «Махачев – новая версия Хабиба, он более разносторонний»
2сегодня, 09:07
Деонтей Уайлдер подерется с Кертисом Харпером 26 апреля
сегодня, 08:48
Умар Нурмагомедов: «Двалишвили нервничает. Его заставили драться со мной»
19сегодня, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем