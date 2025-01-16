Ислам Махачев заболел перед боем с Арманом Царукяном (Sky Sport NZ)
Ислам Махачев приболел перед боем с Арманом Царукяном.
Об этом сообщила журналистка новозеландского Sky Sport Равиндер Хуния.
«На этой неделе наше шоу должен был посетить Махачев. Но он сообщил, что плохо себя чувствует. Не самая лучшая новость в неделю перед боем», – сказала Хуния.
19 января Ислам Махачев проведет защиту титула UFC против Армана Царукяна.
Ислам Махачев: «Бойцы ММА – не самые лучшие люди, своим детям не буду себя в пример приводить»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем