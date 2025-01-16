Ислам Махачев заболел перед боем с Арманом Царукяном (Sky Sport NZ)

Ислам Махачев приболел перед боем с Арманом Царукяном.

Об этом сообщила журналистка новозеландского Sky Sport Равиндер Хуния.

«На этой неделе наше шоу должен был посетить Махачев. Но он сообщил, что плохо себя чувствует. Не самая лучшая новость в неделю перед боем», – сказала Хуния.

19 января Ислам Махачев проведет защиту титула UFC против Армана Царукяна .

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