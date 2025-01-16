Ислам Махачев: «Бойцы ММА – не самые лучшие люди, своим детям не буду себя в пример приводить»
Ислам Махачев считает, что с бойцов MMA не стоит брать пример.
«Своим детям я даже себя не буду в пример приводить. Есть люди, которые лучше нас. Бойцы ММА – не самые лучшие люди, с которых надо брать пример. Есть люди намного лучше, которые жили до нас, они будут примером.
Арман Царукян – молодец. Я слышал, что он из богатой семьи, но добился таких результатов. Обычно это тяжело, мало таких», – сказал Ислам Махачев.
19 января Ислам Махачев проведет защиту титула UFC против Армана Царукяна.
Царукян – о бое с Махачевым: «Будет один из лучших боев в истории легкого веса»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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