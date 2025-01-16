Роберт Уиттакер: «Тяжело представить, как Махачев может проиграть Царукяну»
Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Ислама Махачева и Армана Царукяна.
«Я понимаю, насколько хорош Царукян, но если мы посмотрим бой Ислама против Дастина Порье, а затем бой Армана против Чарльза Оливейры, то увидим, что между ними большой разрыв.
Все говорят о том, как хорош был Арман в дебюте, выйдя на бой на коротком уведомлении, но посмотрите уровень боев и соперников Ислама. Мне очень тяжело представить, как он может проиграть», – сказал Роберт Уиттакер.
19 января Ислам Махачев выйдет на защиту титула UFC против Армана Царукяна.
Царукян – о бое с Махачевым: «Будет один из лучших боев в истории легкого веса»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sherdog
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