Роберт Уиттакер: «Тяжело представить, как Махачев может проиграть Царукяну»

Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Ислама Махачева и Армана Царукяна.

«Я понимаю, насколько хорош Царукян, но если мы посмотрим бой Ислама против Дастина Порье, а затем бой Армана против Чарльза Оливейры, то увидим, что между ними большой разрыв.

Все говорят о том, как хорош был Арман в дебюте, выйдя на бой на коротком уведомлении, но посмотрите уровень боев и соперников Ислама. Мне очень тяжело представить, как он может проиграть», – сказал Роберт Уиттакер .

19 января Ислам Махачев выйдет на защиту титула UFC против Армана Царукяна .

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