Арман Царукян считает, что реванш с Исламом Махачевым войдет в историю.

«Будет один из лучших боев в истории легкого веса. Наш первый бой состоялся почти шесть лет назад, все до сих пор о нем говорят. Представьте, что мы покажем в эту субботу. Люди будут говорить о реванше следующие 10 лет», – сказал Арман Царукян.

19 января Ислам Махачев выйдет на защиту титула UFC против Армана Царукяна .

Махачев – о тренировках Царукяна с Мартинсом: «Не думаю, что он чем-то мог помочь Арману»