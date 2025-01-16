Царукян – о бое с Махачевым: «Будет один из лучших боев в истории легкого веса»
Арман Царукян считает, что реванш с Исламом Махачевым войдет в историю.
«Будет один из лучших боев в истории легкого веса. Наш первый бой состоялся почти шесть лет назад, все до сих пор о нем говорят. Представьте, что мы покажем в эту субботу. Люди будут говорить о реванше следующие 10 лет», – сказал Арман Царукян.
19 января Ислам Махачев выйдет на защиту титула UFC против Армана Царукяна.
Махачев – о тренировках Царукяна с Мартинсом: «Не думаю, что он чем-то мог помочь Арману»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем